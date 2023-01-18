«Солдат должен быть образцом»: генерал рассказал, почему в зоне СВО запрещены бороды и планшеты

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал причины, по которым в российской армии введен запрет на ношение бороды и пользование планшетами.

Такие требования, по сообщениям военкоров, к солдатам сегодня предъявляют многие командиры. Ограничения действуют в зоне спецоперации на Украине.

«В армии должно быть все, как должно быть. Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного – это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», – рассказал обороне генерал-лейтенант Соболев журналистам.

Член комитета Государственной думы по обороне отметил, что эти требования прописаны в уставе военной службы.

Что касается пользования планшетами и смартфонами, то запрет объясняется соображениями безопасности. Эта техника может служить наводкой для вражеской стороны, а значит несет угрозу жизни и здоровью российских солдат.

11 января бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над Соледаром, войска противника были окружены. Солдаты ВСУ рассказали западным СМИ, что потери украинской стороны были катастрофическими.

В конце декабря сообщалось, что соседний с Соледаром Бахмут является самой горячей точкой ведения боевых действий на Украине. Противник передислоцировал в тот район десяток подразделений, в том числе группы наемников из Грузии, США и Польши.