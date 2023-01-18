 

«Солдат должен быть образцом»: генерал рассказал, почему в зоне СВО запрещены бороды и планшеты

18.01.2023, 12:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал причины, по которым в российской армии введен запрет на ношение бороды и пользование планшетами.

Такие требования, по сообщениям военкоров, к солдатам сегодня предъявляют многие командиры. Ограничения действуют в зоне спецоперации на Украине.

«В армии должно быть все, как должно быть. Это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом. Конечно, основная задача военного – это грамотно, умело воевать. Но я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», – рассказал обороне генерал-лейтенант Соболев журналистам.

Член комитета Государственной думы по обороне отметил, что эти требования прописаны в уставе военной службы.

Что касается пользования планшетами и смартфонами, то запрет объясняется соображениями безопасности. Эта техника может служить наводкой для вражеской стороны, а значит несет угрозу жизни и здоровью российских солдат.

11 января бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над Соледаром, войска противника были окружены. Солдаты ВСУ рассказали западным СМИ, что потери украинской стороны были катастрофическими.

В конце декабря сообщалось, что соседний с Соледаром Бахмут является самой горячей точкой ведения боевых действий на Украине. Противник передислоцировал в тот район десяток подразделений, в том числе группы наемников из Грузии, США и Польши.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.22 / Мнение: Самые могучие волшебники

03.02.22 / В Калининграде найдена интимная переписка Энгельса с Каутским

30.12.21 / В США и ЕС осудили ликвидацию «Мемориала» в России

30.11.21 / И красивые, и на перчатках помогут сэкономить: модные модели свитеров с удлиненными рукавами – хита зимы 2022

15.09.20 / Мнение: Советский «Буран» помог китайцам взять новую космическую высоту

22.11.21 / Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии: Дикие политики

04.03.22 / Как будут защищать экономику и граждан в условиях санкций

18.05.22 / Собянин представил новшества навигационного сезона на Москве-реке 2022 года

15.09.22 / “У меня-то все получится”: старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

18.01.21 / Джастин Тимберлейк рассекретил имя их с Джессикой Бил второго сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика