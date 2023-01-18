 

Мнение: Судьба полковника ФСБ

18.01.2023, 12:40, Разное
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В 235 гарнизонном военному суде сегодня должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Сенина, полковника ФСБ, обвиняемого в дезертирстве и посредничестве в передаче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Но процесс отложили.

Дело в том, еще в сентябре прошлого года Сенина задержали в Черногории. И сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Шансов, что Сенина отправят в Москву, мало. Но Черногория не торопится рассматривать запрос Генпрокуратуры России. Во всяком случае, зампред 235-го военного суда Евгений Каширин, открывая сегодняшнее заседание, поинтересовался у прокурора Миланы Дигаевой, нет ли новостей из Черногории. Полковник Дигаева четко доложила:

– У Генеральной прокуратуры России информации о сроках рассмотрении запроса об экстрадиции Сенина, нет.

В итоге судья Каширин перенес рассмотрение дела. На март.

Подозреваю, что в России есть высокопоставленные персоны, которые не сильно хотят, что бы Сенин был доставлен в Россию и отправлен в Лефортово. Не ровен час заговорит и наговорит лишнего. Думаю, что именно поэтому Сенина не объявляли в международный розыск до июня 2021 года, хотя он и дезертировал из ФСБ еще в феврале 2017 года. Его даже из ФСБ уволили лишь в августе 2019 года, через 2,5 года после побега из России.

Подробности «дела Сенина»:

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Источник: Ирек Муртазин


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