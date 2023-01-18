Москва выделили более 800 млн рублей на импортозамещение

Градоначальник напомнил, что столица предоставляет гранты на создание и развитие импортозамещающих производств. Мэр уточнил, что отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний в сфере медицины, фармацевтики, IT, машиностроения, производства строительных материалов и других.

Четверть суммы гранта компании получают авансом. Остальные средства выделяются ежегодно. Помощь столицы позволяют предприятиям ускорить развитие и локализацию производств.

Благодаря грантам компании могут компенсировать половину затрат на подключение к инженерным сетям и приобретение недвижимости. Также высокотехнологичные предприятия могут направить полученные средства на покупку оборудования, программного обеспечения и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, компания “Гем” намерена направить полученные 100 миллионов рублей на запуск импортозамещающего производства специальных дисков с антибиотиками, которые применяются в микробиологических исследованиях. Еще один участник программы грантовой поддержки – предприятие “Амедарт” – собирается потратить средства на расширение выпуска 34 видов лекарственных препаратов для лечения онкологии, сахарного диабета и других сложных заболеваний, передает портал mos.ru.

Значительная часть импортозамещающих производств расположена в технополисе “Москва”. Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны – компания “Аддитивный инжиниринг” – собирается увеличить выпуск деталей для промышленности.

Кроме того, в технополисе создали новый чип для гражданской авиации. Его будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах. Разработка проходит испытания.

В 2022 году Москва выделила на поддержку бизнеса более 30 миллиардов рублей. Помощь в виде льготных кредитов, грантов и субсидий получили более 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.