Скандалы: Победить коррупцию? Лучше возглавить!

Смогут ли «слуги народа» «угнать» из-под носа американцев Национальное антикоррупционное бюро?

С апреля прошлого года главным украинским ведомством, борющимся с коррупцией – НАБУ – руководит исполняющий обязанности. После ухода Артёма Сытника конкурс на замещение вакантного кресла должны были провести в два счёта, невзирая на трудности переживаемого страной периода. Но процесс затягивался – похоже, искусственно. Только вчера определились 22 кандидата, с которыми теперь проведут «этап собеседований». То есть, история, похоже, предстоит долгая. И отсутствие спешки наводит на подозрения.

Дело в том, что НАБУ контролируют американцы – и при Сытнике, и при сменившем его и.о. Гизо Углаве. Такое положение дел явно не устраивает офис президента Украины. Углаву, помнится, Зеленский и Ермак намеревались «съесть» ещё позапрошлой весной – тогда Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене и Углаве, и Сытнику. Им инкриминировали сотрудничество с иностранными спецслужбами и «действия в интересах другой страны». Но заокеанские кураторы своих не сдали, уголовному делу хода не дали, и Сытник смог досидеть до конца своего семилетнего срока, а его первый зам Углава, безо всякого конкурса, занял кресло главы НАБУ. Мало того, что американские протеже смогли удержать за собой ведомство, с прошлого лета они инициировали несколько десятков скандальных разбирательств в региональных администрациях против окопавшихся там «слуг народа», разворовывающих гуманитарную помощь. Дело зашло настолько далеко, что НАБУ указали даже на покровителя чиновного ворья из президентского окружения – замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. И, когда под ним зашаталось кресло, в офисе приняли решение перехватить НАБУ у американцев. Собственно, выделение 22-х кандидатов – свидетельство того, что процесс всё-таки сдвинулся с мёртвой точки. А чтобы Углава не упирался, офис президента «стряхнул пыль» с уголовного дела о разворовывании бюджетов «Укроборонпрома» 2019 года, к которому нынешний глава НАБУ имел непосредственное отношение.

В офисе президента, скорее всего, будут пытаться ускорить процесс ухода Углавы. Дело в том, что в последние недели «под колпак» НАБУ угодили функционеры из окружения Ермака и Зеленского, банкир Александр Дубровин («Укргазбанк»), заподозренный в обслуживании нелегальных операторов игорного бизнеса, и глава Гостаможни Вячеслав Демченко, якобы изобличённый в поборах (1 процент с зерновых грузов, проходивших через одесскую таможню).

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”