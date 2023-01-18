Мнение: Письмо: “Внезапный поток спонтанности”

Вот, для примера, письмо с запросом в комментаторы, в котором багов больше, чем слов.

Запрос в комментаторы – универсальный тест на крупные баги. Маленькие таким образом не отловишь, а вот крупные очень легко. Человек, у которого баги большие, физически не может написать коротко и просто, его запрос переполнен болезненными конвульсиями, потому что самопрезентация для такого человека – это шанс не только преподнести свою фигуру, но и увидеть ее самому.

okar28

Добрый вечер, Эволюция.

Меня зовут Оксана, читаю ваш блог 4 года и хотела бы начать комментировать письма, для прямой обратной связи от вас через ответ на комментарий и понимания насколько верно мое восприятие.

(Оксана подробно описывает нам, для чего ей нужна прямая обратная связь, чтобы мы не подумали, что она хочет комментировать бесцельно)

Если мои ответы на крайнюю статью приемлемы, буду рада.

Если нет- значит, буду молча дальше читать и думать:)

( Друзья, пример Оксаны может помочь вам увидеть, что чувствует собеседник, когда вы объясняете ему, что идете для того, чтобы идти, а останавливаетесь, чтобы остановиться, что открытая дверь позволяет вам войти, а закрытая мешает это сделать. Что чувствует, сформулируете?)

Не могу удержать проф решето и легкий ликбез

Косметология, особенно инъекционная, которая восстанавливает жизненные функции кожи, восполняет утраченные ткани, часто имеет кроме полезного и побочный эффект, блокируя кинетику.

-это относится только к ботулотоксинам и филлерам .

Ботулотоксин – единственный ингредиент из порядка 130 в косметологии, который что то блокирует- все остальные , не блокируют кинетику вообще ( и ботулинотерапия не восстанавливает жизненные функции).

(Оксана процитировала меня без кавычек. Эгоцентрики очень похожи на аутистов, хотя в отличие от них здоровы, но общаются так же аутично. Объясните профОксане, почему инъекции блокируют кинетику, кто понимает, что такое кинетика в отличие от нее)

Филлеры- восполнение это так раз «питание в долгую» это гиалуроновая кислота сшитая тем ,или иным образом ( при помощи кремния-что ,тоже полезно, или аскорбинки,которая замедляет гиалуронодазу или через внешние силы) но филлер это не блокировка кинетики, а скорее натяжка и коррекция тканей внешне

(Здесь Оксана блистает, сев на любимого конька ТП)

Огромное количество 99% ингредиентов мезо/под аппарат косметологии это аминокислоты/ пептиды/пдрн/витамины И так далее которые просто не дают видимого эффекта от 1-3 процедур, но несут огромный позитив оргазму и проявляются через месячный курс и внешне в том числе. Тот же Дмае очень мало кто понимает что делает и используют его исключительно как подтяжку тканей, а все зависит от того куда и как колоть ( или даже использовать наружно)

П.с Я как человек связанный с этой темой-категорически против ботулотоксина в массовой косметологии – так как 50/50 его умеют использовать и на 80 против филлеров.

(Здесь Оксана делает рекламу своих услуг и приглашает нас к себе, на “позитив оргазму”)

Какая улыбка выглядит плохо?

-неуместная ситуации, искусственная ( низкая СЗ)

А в каких случаях мрачное лицо выглядит обаятельно?

-если человек обладает авторитетом ( большая ОЗ )

а унылое лицо наоборот?

-если хохочет в весь голос и от души ( внезапный поток спонтанности)

(Когда унылое лицо Оксаны хохочет во весь голос и от души, это означает внезапный поток спонтанности)

А пока объясните, почему улыбка почти всегда выглядит обаятельной, а унылое лицо наоборот?

-улыбка это внешнее проявление СЗ

(Оксана пишет мои вопросы без кавычек, поэтому читать нелегко, но предлагаю постараться и разобрать ответы в благодарность за ее ликбез по филлерам)

Правила блога знаю и буду им придерживаться

(Им будет приятно)

Заранее благодарю