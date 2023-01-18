 

Под Липецком найден и ликвидирован беглый военнослужащий

18.01.2023, 11:49, Новости дня
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В Липецкой области ликвидирован сбежавший из воинской части военнослужащий Дмитрий Перов, сообщили в региональном правительстве.

Перова разыскивали за самовольное оставление воинской части, его ликвидировали, ситуация находится под контролем силовых структур, сообщили в правительстве области, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что угроз для жителей нет, проводятся следственные действия.

В администрации Девицкого сельсовета Усманского района области пояснили, что беглеца ловили в поселке Новоуглянка. В ходе операции по задержанию эвакуация не потребовалась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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