Под Липецком найден и ликвидирован беглый военнослужащий

В Липецкой области ликвидирован сбежавший из воинской части военнослужащий Дмитрий Перов, сообщили в региональном правительстве.

Перова разыскивали за самовольное оставление воинской части, его ликвидировали, ситуация находится под контролем силовых структур, сообщили в правительстве области, передает ТАСС.

Там подчеркнули, что угроз для жителей нет, проводятся следственные действия.

В администрации Девицкого сельсовета Усманского района области пояснили, что беглеца ловили в поселке Новоуглянка. В ходе операции по задержанию эвакуация не потребовалась.

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