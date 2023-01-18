Издательство «Новая газета» оштрафовали за дискредитацию российской армии

Издательский дом «Новая газета» оштрафован на 500 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России, такое решение приняли в Таганском суде Москвы.

АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» признан виновным по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации», сообщили в пресс-службе суда ТАСС.

Суд также назначил наказание в виде 500 тыс. рублей.

Отмечается, что поводом для привлечения стала публикация журналистки Татьяны Брицкой «Каков поп!», размещенная в журнале «Новая рассказ-газета». В материале идет речь о священнике Андрее Ткачеве, служившем в УПЦ Московского патриархата до 2014 года, и переехавшем в Россию. Он выступил в поддержку спецоперации.

В сентябре Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора о закрытии сайта издания «Новой газеты». Поводом для судебного разбирательства стали упоминания организаций без указания того, что они являются иностранными агентами.

Также Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал недействительной лицензию издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты».

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