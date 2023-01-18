Продюсерская компания Ченнинга Татума выпустит ремейк культовой мелодрамы “Привидение”

Популярный американский актер Ченнинг Татум сообщил в интервью Vanity Fair о приобретении прав на культовый фильм “Привидение”. Производством займется его продюсерская компания Free Association. Татум, вероятнее всего, сам исполнит главную роль. Он подчеркнул, что компания планирует немного переделать некоторые ключевые сцены, так как оригинал содержит “проблематичные стереотипы”. Другие подробности предстоящей ленты пока не раскрываются.

Теперь я знаю, почему они вставили сцену с гончарным кругом. Сам процесс очень, очень сексуальный. Но мы собираемся сделать по-другому. Надо будет его слегка изменить и сделать нашим.

Мелодрама “Привидение” с Патриком Суэйзи и Деми Мур вышла в 1990-м, став самой кассовой лентой года. Фильм собрал в мировом прокате 505 миллионов долларов и был удостоен двух премий “Оскар”. Сюжет рассказывает о разлученной самой смертью паре, пытающейся воссоединиться.

Ранее Ченнинг Татум исполнил одну из главных ролей в приключенческой комедии “Затерянный город”. Компанию ему составили Сандра Буллок, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт. Режиссерами фильма выступили Адам и Аарон Ни. Также над картиной работали Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.