 

Продюсерская компания Ченнинга Татума выпустит ремейк культовой мелодрамы “Привидение”

18.01.2023, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный американский актер Ченнинг Татум сообщил в интервью Vanity Fair о приобретении прав на культовый фильм “Привидение”. Производством займется его продюсерская компания Free Association. Татум, вероятнее всего, сам исполнит главную роль. Он подчеркнул, что компания планирует немного переделать некоторые ключевые сцены, так как оригинал содержит “проблематичные стереотипы”. Другие подробности предстоящей ленты пока не раскрываются. 

Теперь я знаю, почему они вставили сцену с гончарным кругом. Сам процесс очень, очень сексуальный. Но мы собираемся сделать по-другому. Надо будет его слегка изменить и сделать нашим.

Мелодрама “Привидение” с Патриком Суэйзи и Деми Мур вышла в 1990-м, став самой кассовой лентой года. Фильм собрал в мировом прокате 505 миллионов долларов и был удостоен двух премий “Оскар”. Сюжет рассказывает о разлученной самой смертью паре, пытающейся воссоединиться.

Ранее Ченнинг Татум исполнил одну из главных ролей в приключенческой комедии “Затерянный город”. Компанию ему составили Сандра Буллок, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт. Режиссерами фильма выступили Адам и Аарон Ни. Также над картиной работали Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.22 / Мнение: Лидер демографического прироста

24.11.20 / Напоследок: Мелания Трамп на церемонии установки рождественской ели в Белом доме

04.05.22 / Риск инфекции, истончение и напрасная трата времени: почему вырывать седые волосы – не совсем хорошая идея

06.10.22 / Мнение: Почему американцев начали игнорировать

27.10.22 / Die Welt – после победы в конгрессе республиканцы вынудят Европу больше тратиться на Украину

13.04.22 / Артем Качер: 10 коротких вопросов

25.11.22 / Князь Монако Альбер II о здоровье княгини Шарлен и воспитании детей в новом интервью

04.01.23 / Марка Xiaomi продала 300 тысяч Redmi K60 за 5 минут

03.01.23 / “Беда”: стало известно о состоянии угасающей Собчак

04.04.22 / Анастасия Уколова о работе с психологом, абьюзе в отношениях и фильме “Капитан Волконогов бежал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика