 

Билли Айлиш вновь преследует сталкер — звезда обратилась в полицию

18.01.2023, 11:45, Разное
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21-летняя поп-звезда Билли Айлиш не раз становилась объектом преследования сталкеров. Так, накануне певица обратилась в полицию, чтобы получить судебный запрет на приближение в отношении 39-летнего Кристофера Андерсона. Об этом сообщает TMZ. 

Отец Билли, Патрик О’Коннелл, утверждает, что за последние несколько недель Андерсон неоднократно вламывался в его лос-анджелесскую резиденцию, признался в любви и умолял о встрече с певицей. По словам самой Айлиш, они с семьей звонили в участок более 5-ти раз, а также подали несколько заявлений, прежде чем полиция дала делу ход.

Согласно судебным документам, попавшим в распоряжение прессы, обладательница “Грэмми” всерьез опасается за свою безопасность. В заявлении Билли также просит правоохранителей защитить от сталкера родственников, включая отца, мать и 25-летнего брата Финнеаса. 

Напомним, что в 2020 году Айлиш получила трехлетний судебный запрет на приближение в отношении другого навязчивого поклонника — Пренелла Руссо. А после того, как домашний адрес Билли просочился в сеть, ее стала преследовать целая группа одержимых молодых людей. Позднее она была вынуждена нанять телохранителя, который поселился вместе с ней и ночевал в гостиной.  


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