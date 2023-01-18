 

Польский политик – после разрыва с Москвой немцы неохотно переходят в западный лагерь

18.01.2023, 11:35, Разное
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Официально Германии пришлось выйти из стратегического партнёрства с Россией. Сделала это она неохотно, исключительно из соображений приличия, считает замминистра финансов и региональной политики Польши Марцин Хорала. В интервью Polskie Radio он, однако, не исключил, что утративший свою лидерскую роль Берлин уже подумывает, как ему спасти остатки геополитического проекта с Москвой.


АР

Геополитический проект, который Германия выстраивала на базе сотрудничества с Россией, потерпел крах. «Ещё год назад казалось, что всё идёт гладко, всё складывается, как надо…» — заявил Polskie Radio замминистра финансов и региональной политики Польши Марцин Хорала.  

В беседе он обратил внимание на то, что Берлин потерял место лидера в Центральной и Восточной Европе. «Германии пришлось выйти из стратегического партнёрства и дружбы с Россией, потому что это неприлично, подходит к концу офсет американской безопасности, всё рушится», — объяснил политик. «Германия стоит перед дилеммой: пытаться ли спасти остатки этой политики — но это нецелесообразно, ведь американцы и общественное мнение давят…» — добавил он. 

В интервью политик рассказал, что шаг за шагом Германию перетаскивают в лагерь полного включения в западные структуры. «…Но, мне кажется, что это происходит с трудом», — подчеркнул Хорала. «Если бы немцы смогли защитить истину и сказали: «Да, мы ошиблись, наша политика стала банкротом, и нам следует её автоматически изменить», было бы намного проще, а так это выглядит как отрезание хвоста по частям», — резюмировал он. 


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