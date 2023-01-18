 

Журналисты негосударственных СМИ будут признаны иноагентами по умолчанию

18.01.2023, 11:33, Разное
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На рассмотрение внесены поправки к федеральному закону «Об иностранных агентах и их пособниках».

Война в УкраинеПо мнению парламентариев, процедура установления статуса иноагента отвлекает большие ресурсы правоохранительных и регулирующих органов, что не позволяет закону действовать достаточно эффективно. Однако есть решение проблемы.

Если поправки будут приняты, все сотрудники негосударственных СМИ, выпускники университетов по специальностям «Журналистика» и «Медиакоммуникации», а также лица, получившие такое образование за рубежом, будут автоматически признаны иностранными агентами. Изначально предполагалось, что в список также будут включены пользователи соцсетей, у которых есть более 1000 подписчиков, однако этот пункт пока исключили – по выражению одного из разработчиков закона, его оставили «на сладкое»

В случае, если гражданин по какой-то причине предполагает, будто бы он не является иноагентом, ему будет необходимо предоставить подтверждающий это пакет документов в Минюст, где обращение рассмотрят в течение года и дадут по нему отрицательное заключение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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