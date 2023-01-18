 

Турция стала популярным направлением для покупки недвижимости

18.01.2023, 11:08, Разное
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Пока отечественный рынок недвижимости постепенно восстанавливается, выходя из-под негативного влияния мировой экономической нестабильности, россияне обращают пристальное внимание на зарубежные направления для покупки жилья. Сегодня высоким спросом у граждан нашей страны пользуется Турция.

Конечно, чаще всего граждане России покупают дома и квартиры на черноморских курортах. Так, за минувший год спрос на недвижимость в Аланье вырос на треть. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на исследование агентства Best House Alanya.

По данным экспертов, в 2022 году россияне скупали дома и квартиры на турецком курорте на 31,65% чаще, чем в 2021. Отрицательная динамика появилась лишь в четвертом квартале уходящего года, причем как по отношению к третьему кварталу, так и по отношению к аналогичному периоду позапрошлого года.

Недвижимость в Турции, согласно результатам мониторинга, пользовалась самым высоким интересом у россиян в октябре 2022 года. За этот период обращения о покупке жилье в Аланье стали поступать почти на 40% чаще, чем в среднем за год, и на 80 с лишним процентов чаще, чем в среднем в 2021 году.

В компании отметили, что рынок недвижимость в Турции во многом зависит от российских покупателей. В частности, курорт не столь популярен среди местного населения. При этом высокий спрос влияет на рост цен на жилье в республике.


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