 

Упокой душу усопшей рабы: красавец-сын упал на колени перед гробом Инны Чуриковой

18.01.2023, 11:08, Разное
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В Храме Христа Спасителя завершается церемония прощания с актрисой театра и кино Инной Чуриковой. На панихиду пришли ее многочисленные поклонники, коллеги и, конечно, родные.

У гроба на протяжении всей заупокойной литургии стояли супруг Чуриковой: 89-летний режиссер Глеб Панфилов и 44-летний красавец-сын Иван Панфилов (юрист-международник, окончил МГИМО, продюсер).

Когда священник пропел последний строчки литии “И сотвори ей вечную память!”, к гробу подошли убитые горем сын и муж актрисы. Сын упал на колени и долго бился в рыданиях, гладил мать по лбу и шептал последнее “прости”.

Присутствующие не могли сдержать слез от этого пронзительного зрелища. На убитого горем Ивана Панфилова было больно смотреть.

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.


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