 

“Водка и кола без сахара”: показавшая особенную дочь Лолита поделилась секретной диетой

18.01.2023, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лолита Милявская родила дочь Еву в браке с Александром Цекало в ноябре 1998 года, а незадолго до этого артисты узаконили свои отношения после многолетней совместной жизни. Правда, к этому моменту пара уже почти не жила вместе. А Лолита и вовсе говорила, что Ева – не его дочь. Девочка родилась недоношенной и весила всего 1200 граммов, потом у нее диагностировали задержку развития и синдром Аспергера. После развода дочь Милявской осталась жить с бабушкой в Киеве, а певица продолжила строить карьеру в России.

Сейчас дочери Лолиты Милявской 23 года, она продолжает жить с матерью артистки. После начала спецоперации на Украине певица перевезла семью в Болгарию, где у нее есть недвижимость.

На днях Лолита Милявская навестила дочку и мать, которой исполняется 80 лет. Певица записала видео с родными и выложила в своем телеграм-канале.

“Моя дочечка рядом✌️❤️❤️❤️❤️⁣⁣Маме завтра 80!! Она Такая!!! В Ней Столько Всего!! А я только сейчас понимаю!” – написала Лолита.

Также певица показала кадры из ресторана, где семья отмечала торжество. Лолита призналась, что предпочитает водку и колу без сахара. “Это моя диета”, – отметила певица.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.22 / Политолог: Онлайн-выборы исключают вмешательство и накрутку голосов

22.06.21 / Встретились, полюбили, прожили всю жизнь. Почему Твардовский не писал о любви и не повысил в звании рядового Теркина

07.12.21 / Последний суперпроект СССР

14.12.22 / Сладости детям и теплая одежда защитникам: подведены первые итоги акции “Москва помогает”

14.04.21 / Скандалы: За недвижимость генерала ВТБ поспорит со следствием

10.06.22 / Мнение: Случайный гражданский

16.10.20 / Сгусток негативных эмоций умирающего человека является причиной возникновения призрака

22.05.21 / Активисты BLM раскритиковали Музей мадам Тюссо за «слишком белую» скульптуру Байдена

24.02.22 / Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

26.01.22 / Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика