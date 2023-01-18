 

Связку Варшавского и Калужского шоссе построят в 2024 году

18.01.2023, 11:06, Разное
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Планируется построить дорогу и три транспортных сооружения: эстакаду вдоль Варшавского шоссе, мост через реку Десна и путепровод через железнодорожные пути Курского направления. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Дорога станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году трассы Калужское шоссе – деревня Яковлево. Автомобилисты смогут быстрее добираться до Троицка и Щербинки, поселений Рязановское и Десеновское.

Кроме того, для жителей Троицка будет обеспечен доступ к станциям второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), отметил Бочкарев. Слова главы стройкомплекса приводит портал mos.ru.

Проезжая часть новой дороги будет включать по две полосы движения в каждую сторону. Трассу введут в эксплуатацию к осени 2024 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по дорожному строительству на 2023 год. Градоначальник сообщил о скором завершении строительства южного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Это позволит на 30% разгрузить МКАД, Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Скоростной диаметр свяжут с федеральной трассой “Москва – Нижний Новгород – Казань”. Также завершится строительство дублера Кутузовского проспекта.

В 2022 году в столице построили 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. Всего за последние 10 лет в городе возвели более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.


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