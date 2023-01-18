Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 893 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 893 человека, это на 1,8% больше по сравнению с 17 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 5028 человек, что на 1,9% больше по сравнению с 17 января. «Выявлено 5478 новых случаев COVID. Подтверждено 46 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 877 человек, на 141,6% больше по сравнению с 16 января.

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