 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 893 человека с COVID

18.01.2023, 10:55, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 893 человека, это на 1,8% больше по сравнению с 17 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 5028 человек, что на 1,9% больше по сравнению с 17 января. «Выявлено 5478 новых случаев COVID. Подтверждено 46 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 877 человек, на 141,6% больше по сравнению с 16 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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