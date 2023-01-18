Глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин погибли при крушении вертолета под Киевом

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области, они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что при авиакатастрофе погибли 16 детей, включая двоих детей. Девять из погибших находились на борту вертолета, передает РИА «Новости» данные нацполиции Украины.

Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.

О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.

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