Sky News: Microsoft планирует уволить более 10 000 работников

Американская компания Microsoft планирует сократить штат сотрудников примерно на 5% в течение ближайших нескольких лет. Об этом рассказал телеканал Sky News.

Американская компания Microsoft планирует сократить штат сотрудников примерно на 5% в течение ближайших нескольких лет. Об этом рассказал телеканал Sky News.

Телеканал Sky News узнал от американской компании по производству программного обеспечения о планах сократить большое количество рабочих мест по всему миру в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время в Microsoft работает более 220 000 человек, а сокращено будет около 5%. IT-гигант сможет уволить до 11 000 сотрудников. Эти меры могли быть вызваны экономическим спадом.

Издание заявило, что хотя Microsoft рассматривается большинством инвесторов как стабильный бизнес, способный пережить любые бури, у него есть “уязвимые места”. Компания пока не дала никаких официальных комментариев по поводу планируемых увольнений сотрудников.