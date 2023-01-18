 

Образ дня: звезда “Уэнсдэй” Дженна Ортега на показе Saint Laurent

18.01.2023, 10:25, Разное
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Минувшим вечером, 17 января, во французской столице собрались мировые звезды шоу-бизнеса. Поводом послужил показ осенне-зимней мужской коллекции Saint Laurent 2023/2024. Самой яркой гостьей стала 20-летняя звезда нашумевшего проекта Netflix “Уэнсдэй” Дженна Ортега — после выхода сериала к ней и, в частности, ее нарядам приковано повышенное внимание.

На мероприятии Дженна появилась в черном, который ей невероятно идет. Она выбрала шелковое платье ассиметричного кроя с капюшоном и открытой спиной. Образ с арабским вайбом молодая актриса дополнила массивными золотыми и деревянными браслетами, а также обувью на гигантской платформе.

В начале января Ортега пришла на закрытую вечеринку в образе школьницы — она примерила укороченную белую рубашку с галстуком, серую плиссированную юбку и черные кожаные лоферы. 

Спин-офф “Семейки Аддамс”“Уэнсдэй” вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября и моментально побил рекорд просмотров англоязычных шоу. На первой же неделе после премьеры сериал посмотрели более 341,2 миллиона раз. А недавно шоураннеры проекта рассказали о планах на второй сезон.


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