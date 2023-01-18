Почти половина европейцев согласна с территориальными потерями Украины ради окончания конфликта

48% жителей девяти стран Европы, в которых проходил опрос Euroskopia, согласны с изменениями границ Украины ради скорейшего прекращения украинского конфликта, передаёт Euroactiv. Большая часть опрошенных жителей Германии и Австрии — более 60% — выступили за прекращение боевых действий на Украине как можно скорее.



AP

Почти половина европейцев выступают за скорейшее прекращение украинского конфликта, даже ценой территориальных потерь для Украины. Как пишет Euroactiv со ссылкой на опрос Euroskopia, за такой вариант высказались 48% жителей стран Евросоюза. Против такой жертвы даже ради воцарения мира — 32% европейцев.

Опрос был проведён в девяти странах ЕС. Наибольшее количество сторонников скорейшего окончания конфликта живут в Австрии — там за это выступили 64% респондентов. 60% немцев также хотят, чтобы боевые действия закончились как можно быстрее. Того же хотели бы 54% жителей Греции, 50% граждан Италии, 50% населения Испании и 41% португальцев. Наименьшее число сторонников подобной идеи в Нидерландах и Польше — 27% и 28% соответственно.

Впрочем, большее единодушие наблюдается по вопросу о поставках оружия на Украину: продолжение помощи Киеву поддерживают 56% опрошенных граждан ЕС и 61% испанцев.

Исследование показало, что в Испании избиратели левых более склонны выступать за скорейшее прекращение конфликта. 61% избирателей партии «Подемос» (Unidas-Podemos), как и 55% сторонников Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) ставят мир выше полной победы Украины при помощи западных союзников. При этом против высказываются 54% избирателей правоцентристской Народной партии (Partido Popular) и 55% сторонников крайне правого движения «Голос» (Vox).

Что касается военной поддержки Мадридом Киева, то 61% испанцев выступает за оказание помощи Украине. Однако, отвечая на этот вопрос, испанцы вновь разделились на два лагеря: более 60% сторонников правых партий призывают продолжать оказывать помощь, а более половины сторонников левых партий отвергают любую возможность расширения военной поддержки со стороны Испании.

Точно так же избиратели левых партий более склонны поддерживать идею возобновления покупки газа у РФ после окончания украинского конфликта, хотя в общей сложности против высказывается каждый второй испанец, пишет Euroactiv.