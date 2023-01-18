 

В России появилась новая схема телефонного мошенничества

18.01.2023, 9:47, Разное
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В России появилась новая схема мошенничества. Преступники взламывают счета граждан с крупными накоплениями и снимают деньги. В зону риска попадают те, кто недавно продал недвижимость и хранит сбережения в банке, сообщает Пятый канал.

Мошенники представляются представителями банка, риелторами или сотрудниками МВД. Далее они сообщают, что кто-то пытается взломать счет, на котором хранятся деньги с продажи недвижимости. Чтобы спасти накопления, мошенники предлагают сделать перевод на другой счет. Для этого они просят предоставить паспортные данные, после чего просто снимают деньги.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты России призывают не верить таким звонкам и лично посетить банк или перезвонить по официальным номерам. Мошенники в данном случае рассчитывают на внезапность и срочность дела, сообщает телеканал “360”. Людей застают врасплох, запугивают и вынуждают назвать свои данные. Некоторые россияне не разбираются в юридических вопросах, а мошенники оказывают на них психологическое давление, пишет сайт Vse42.ru.

Следует не забывать, что сообщать свои паспортные данные по телефону крайне небезопасно. Это касается даже тех случаев, если кто-то представился вам по телефону приставом, адвокатом или представителем правоохранительных органов.


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