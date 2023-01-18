Guardian: Сверхбогатые призвали участников форума в Давосе повысить налог на богатство

Группа сверхбогатых людей обратилась к мировым лидерам на Всемирном экономическом форуме в Давосе с предложением увеличить налоги для богатых для решения проблем крайнего неравенства, сообщили СМИ.

Как пишет The Guardian, 205 богатейших людей из 13 стран направили участникам ВЭФ письмо с призывом повысить налоги на сверхбогатство, чтобы помочь бедным людям справиться с ростом стоимости жизни, передает ТАСС.

Мультимиллиардеры называли бессмысленной встречу глобальных элит в Давосе, если не решать проблему общественного расслоения.

Напомним, в декабре миллиардер Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира после того, как его обогнал владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно.

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