 

WPR: Индия в 2023 году обгонит Китай по численности населения

18.01.2023, 9:35, Новости дня
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Индия может превзойти Китай по численности населения, информирует независимая организация World Population Review, которая занимается переписью населения и демографией.

Согласно оценкам компании, в 2023 году численность населения Китая составит 1,425 млрд жителей, а население Индии прогнозируется на уровне 1,428 млрд человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в середине ноября численность населения Земли достигла 8 млрд человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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