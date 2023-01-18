WPR: Индия в 2023 году обгонит Китай по численности населения
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Индия может превзойти Китай по численности населения, информирует независимая организация World Population Review, которая занимается переписью населения и демографией.
Согласно оценкам компании, в 2023 году численность населения Китая составит 1,425 млрд жителей, а население Индии прогнозируется на уровне 1,428 млрд человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в середине ноября численность населения Земли достигла 8 млрд человек.
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