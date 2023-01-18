«Комсомольская правда» опубликовала статью Арестовича об ответственности украинцев за россиян

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18.01.2023, 9:33, Разное
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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в статье для издания «Комсомольская правда» написал, что русский и украинский народы связывает многовековая дружба и даже в самой сложной ситуации Киев не должен отказываться от «опеки над своими младшими братьями с востока».

По его мнению, необходимо создать для россиян образ будущего и направить их на «истинный путь».

– Скажу просто и честно – мы ответственны за русских, которых приручили ещё в XVII веке. Без нас, украинцев, России бы не было, её бы поделили Европа и Азия. Так что Украина не должна бросать россиян, – пишет Арестович.

В ближайшее время бывший советник президента Украины планирует представить монографию, посвящённую роли украинцев в истории России. По информации Арестовича, у большинства российских реформаторов XVIII-XX веков были украинские корни.

– Напомню, что Пётр I, Екатерина II, Александр II, Столыпин, Витте и многие другие были природными украинцами. Эти люди создали Российскую империю, эти люди являются частью нашей истории, – рассказал Арестович.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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