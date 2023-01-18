Apple представила Mac mini с чипами M2 за 600 долларов

Американская компания Apple выпустила обновленный настольный компьютер Mac mini на базе чипов M2 и M2 Pro. Об этом пишет Macrumors.

Дизайн мини-компьютера Apples не претерпел изменений по сравнению с предшественником. В Mac mini, оснащенном чипами M2, предусмотрено два порта Thunderbolt4, также есть два порта USB-A и 3,5-мм разъем для гарнитуры. Два дополнительных порта Thunderbolt4 предусмотрены в версии M2 Pro. И Mac mini, и MacBook Pro поддерживают Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Apple утверждает, что Mac mini на базе M2 Pro обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность при работе с Affinity Photo, в 4,2 раза проводит более быстрое перекодирование видео ProRes в Final Cut Pro и обеспечивает в 2,8 раза более плавное прохождение игры Resident Evil Village.

Базовая конфигурация Mac mini M2 имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Версия M2 Pro имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянного хранилища. Модели Mac mini M2 Pro в максимальной конфигурации имеет 32 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель емкостью 8 ТБ.

Стоимость базовой модели Mac mini M2 составляет 600 долларов, что равняется 41 200 рублей. Это на 100 долларов меньше, чем стоимость версии Mac mini M1. Mac mini M2 Pro будет доступен по цене $1,300 (примерно 89,2 млн рублей).