 

Не виноватая я! – Небензя фактически обвинил власти Украины в убийстве собственных граждан

18.01.2023, 9:15, Новости дня
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– Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города (Днепра), была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы,— заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Война в УкраинеВполне традиционно для российских властей доказательств работы ПВО по этой сверхзвуковой ракеты представлено не было. Почему Россия вела ракетный обстрел города он не сообщил.

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажный дом в Днепре (бывший Днепропетровск). Был полностью разрушен подъезд этого дома. По последним данным властей Украины, погибли 45 человек (в том числе шестеро детей, одному из которых не было и года), были ранены 79, 25 числятся пропавшими без вести.

В этот день российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.


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