Не виноватая я! – Небензя фактически обвинил власти Украины в убийстве собственных граждан

– Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города (Днепра), была подбита силами ПВО Украины, поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале. Сбитая ракета упала на жилой дом. Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы,— заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Вполне традиционно для российских властей доказательств работы ПВО по этой сверхзвуковой ракеты представлено не было. Почему Россия вела ракетный обстрел города он не сообщил.

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажный дом в Днепре (бывший Днепропетровск). Был полностью разрушен подъезд этого дома. По последним данным властей Украины, погибли 45 человек (в том числе шестеро детей, одному из которых не было и года), были ранены 79, 25 числятся пропавшими без вести.

В этот день российские вооруженные силы наносили ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.