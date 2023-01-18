 

МСД объединит скоростные трассы на Санкт-Петербург и Казань

18.01.2023, 8:25, Разное
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Открытие участка улучшит транспортную ситуацию в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский. Быстрее добираться до столицы смогут и жители подмосковных Люберец.

На открытии участка присутствовал мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на севере МСД соединен с трассой на Санкт-Петербург. На востоке скоростной диаметр будет выходить на строящуюся магистраль до Казани.

“Мы со своей стороны Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу. В его составе три участка — сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через Московский скоростной диаметр”, – приводит слова Собянина портал mos.ru.

Длина участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе – около трех километров. Строительство велось с августа 2020 года по декабрь 2022-го. Работы завершились на восемь месяцев раньше запланированного срока.

В рамках проекта построено и реконструировано 8,2 километра дорог. Проведена реконструкция прилегающей к участку МСД улично-дорожной сети.

Московский скоростной диаметр от Бусиновской развязки на севере до Косинской эстакады на востоке стал важнейшим объектом дорожного строительства столицы в 2022 году. Магистраль длиной 40 километров объединила важнейшие трассы города и улучшила транспортное обслуживание 26 районов с населением свыше 2,5 миллиона человек.

В наступившем году завершится возведение южного участка скоростного диаметра. На 30% разгрузится МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году в эксплуатацию сдано 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. С 2011 года в столице построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.


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