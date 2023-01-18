“Должна давать пример”: требующую огромных денег Максакову не отпускают на заслуженный отдых

В последнее время 82-летняя Людмила Максакова привлекает к себе внимание довольно неожиданными поступками. Например, недавно в Сети обсудили снимок, на котором артистка ради роли села верхом на лежащего на полу мужчину, широко раздвинув ноги.

У блогера и начинающего артиста Игоря Постолова (ILAMIN) Людмила Васильевна вызывает лишь восхищение, ведь та, несмотря на возраст, способна пойти на многое. “Если человек одаренный, он у любом возрасте должен показывать свои таланты. Он должен давать пример молодым. Данная ситуация, по моему мнению, не является абсурдом. Она является возможностью показать молодому поколению пример”, – высказал мнение мужчина в беседе с “Дни.ру”.

То есть Максакову, судя по комментарию блогера, еще рано отпускать на заслуженный отдых. “Остались люди еще той закалки. Они стараются, развиваются, приводят себя в лучшую форму. Я на это все смотрю с положительной стороны”, – добавил молодой человек.

Ранее Людмила Максакова потребовала огромных денег от Фонда капитального ремонта Москвы. Актриса обратилась в суд после того. как на ее балкон упал рабочий, занимающийся обновлением фасада дома. Почему артистка добивается компенсации, писали “Дни.ру”.