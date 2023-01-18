Подопечный Джигурды всыпал по первое число потерявшей стыд Волочковой

Хоть Анастасия Волочкова известна как балерина, она появляется в информационном поле лишь благодаря одиозным заявлениям о своей личной жизни или снимкам в различных позах или в откровенном виде. Например, артистка, улетев на Мальдивы, тянет шпагаты, вжимаясь промежностью в ствол дерева, и показывает хлынувшую между ног струю воды.

Конечно, эти поступки

Волочковой

далеко не самые безбашенные, но тоже ее характеризуют. Сложно сказать, что такая модель поведения приносит артистке какую-то выгоду. С уверенностью можно отметить только то, что своими выходками знаменитость отталкивает поклонников.

С этим утверждением согласен блогер, начинающий артист Игорь Постолов (ILAMIN), который записал вместе с Никитой Джигурдой трек “Делай красиво за нашу Россию”. Молодой человек раскритиковал балерину за публикацию весьма откровенных фотографий в Сети.

“Я считаю, что неуместно выкладывать такие фотографии. Зачем пытаться выработать у людей какие-то негативные эмоции? Своими поступками она может реально оттолкнуть. Это могут смотреть дети, читать подростки. Лучше заниматься чем-то полезным и положительным”, – сказал мужчина, будто всыпал потерявшей стыд артистке по первое число.

Справедливости ради стоит отметить, что в феврале Анастасия Волочкова бесплатно покажет вVegas City Hall спектакль “Балерина и Кукла в зазеркалье цирка”. Это, судя по названию, обновление ее программы “Балерина в зазеркалье цирка”. Для представления артистка пригласила русскую Барби Татьяну Тузову. “Это наш подарок”, – писала танцовщица в Сети, приглашая поклонников на спектакль.