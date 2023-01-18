 

Священник Волков: Гадания не имеют отношения к празднованию Крещения

18.01.2023, 8:10, Новости дня
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Гадания не имеют отношения к церковному, истинному празднованию Крещения Господня, сообщил председатель информационной комиссии Московской епархии, священник Александр Волков во время Рождественского поста.

По его словам, в праздновании Крещения в РФ сплелось много традиций, в том числе гадания, которые, впрочем, не имеют отношения к настоящему празднованию Крещения Господня и являются «попыткой заигрывать с дьяволом», от которой ничего хорошего в духовной жизни человека не будет, передает РИА «Новости».

Ранее в Минздраве Подмосковья заявили, что привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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