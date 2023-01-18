Глава МИД Пандор: ЮАР указала США, что хочет пересмотра односторонних санкций

Южно-Африканская Республика указала Соединенным Штатам, что хочет пересмотра односторонних санкций, сообщила министр иностранных дел государства Наледи Пандор.

Пандор в интервью РИА «Новости» отметила, что односторонние санкции влияют на многие страны, которые не имеют отношения к конкретному конфликту. Такие ограничительные меры часто являются «не очень полезной стратегией в решении проблем», сказала она.

Министр привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы. Несмотря на односторонность, они затрагивают многие страны, создавая серьезные проблемы, сказала Пандор.

ЮАР может выполнять санкции, когда считает, что международное или гуманитарное право нарушается, однако если происходит одностороннее навязывание без решения ООН, власти страны не считают себя связанными ими, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее о неприятном уроке, который получил Запад от бывших колоний – африканские страны устранились от антироссийских санкций, и анализировала, какие меры необходимо предпринять РФ в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.

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