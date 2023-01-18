 

Глава МИД Пандор: ЮАР указала США, что хочет пересмотра односторонних санкций

18.01.2023, 8:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южно-Африканская Республика указала Соединенным Штатам, что хочет пересмотра односторонних санкций, сообщила министр иностранных дел государства Наледи Пандор.

Пандор в интервью РИА «Новости» отметила, что односторонние санкции влияют на многие страны, которые не имеют отношения к конкретному конфликту. Такие ограничительные меры часто являются «не очень полезной стратегией в решении проблем», сказала она.

Министр привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы. Несмотря на односторонность, они затрагивают многие страны, создавая серьезные проблемы, сказала Пандор.

ЮАР может выполнять санкции, когда считает, что международное или гуманитарное право нарушается, однако если происходит одностороннее навязывание без решения ООН, власти страны не считают себя связанными ими, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее о неприятном уроке, который получил Запад от бывших колоний – африканские страны устранились от антироссийских санкций, и анализировала, какие меры необходимо предпринять РФ в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.21 / Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине

12.06.21 / Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID

30.12.22 / Кулеба назвал получение Украиной ЗРК Patriot психологическим переломом в поставках оружия

26.11.22 / Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории

22.02.22 / Разъяснены юридические тонкости использования российских военных в Донбассе

11.01.21 / В Великобритании появилась новая модификация Toyota GR Supra

09.09.21 / Российский военный погиб в Сирии

11.06.21 / Чехия собралась призвать НАТО подтвердить политику «устрашения» России

23.01.22 / Российский дипломат заявил, что отключение РФ от SWIFT “де-факто невозможно”

07.09.22 / Мнения: Ужесточение СВО – не панацея, но необходимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика