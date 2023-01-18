Мировые цены на нефть начали рост из-за ожиданий инвесторами повышения спроса на сырье в Китае

Мировые цены на нефть в среду начали рост, так как инвесторы ждут увеличения спроса на сырье со стороны Китая.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.46 растет на 0,83%, достигая 86,64 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,92% – до 81,21 доллара, передает РИА «Новости».

Внимание нефтетрейдеров остается сфокусированным на одной из крупнейших мировых экономик мира – Китае, где власти начали смягчать меры борьбы с COVID. В итоге снятие некоторых ограничений подстегнуло экономику страны.

«Восстановление экономики Китая укрепляет уверенность в том, что мы увидим восстановление спроса на нефть», – сказал Bloomberg аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

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