 

“Невосполнимая утрата”: Жизнь найденной в крови Волочковой резко оборвалась

18.01.2023, 7:00, Разное
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Долгожданный отпуск на Мальдивах обернулся для балерины всея Руси настоящей трагедией. Сначала артистка сообщила о воспалении паховой области, чем не на шутку взволновала россиян. А потом, посмотрев один из роликов в соцсетях, поклонники нашли Анастасию Волочкову в крови.

Артистка откровенно рассказала, что ее нога истекала кровью после пореза. А самое главное – она повредила палец, который является опорой на пуантах. Для блондинки это настоящая боль, причем не только физическая, но и моральная. Ведь балет – вся ее жизнь, а из-за травмы она резко оборвалась. И пока неясно, навсегда или временно.

По крайней мере так считает светская сплетница Лена Миро, которая иронично посочувствовала трагедии Анастасии Волочковой.

“Не знаю, как мы это все переживем. Волочкова считает себя лучшей балериной мира, а значит сцена и мы понесем невосполнимую утрату”, – пишет она в своем блоге.

Блогер стала рассуждать об уходе блондинки из профессии, ведь, может произойти все, что угодно: например, палец ноги не сможет держать звезду прямо или она не сумеет прокрутить фуэте! К тому же, говорит Лена Миро, 46 лет – довольно раннее время для завершения карьеры. И неизвестно, чем будет заниматься Анастасия Волочкова, лишившись сцены и оваций восхищенных зрителей.


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