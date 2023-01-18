 

“Многие раскритиковали”: хамоватую беглянку Пугачеву лишили последнего на родине

18.01.2023, 7:00, Разное
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По доброй традиции, в ночь на Новый год россияне могли насладиться любимыми музыкальными хитами в исполнении звезд эстрады. Однако праздничный “Голубой огонек” далеко не у всех вызвал положительные эмоции. Его участница Полина Гагарина оказалась в эпицентре скандала, решив исполнить песню Аллы Пугачевой.

К сожалению, дешевые политические лозунги супруга для Народной артистки СССР оказались дороже некогда любимых поклонников. Алла Пугачева не просто сбежала из России в Израиль, но и позволила себе абсолютно хамские высказывания в адрес теперь уже бывших сограждан.

Очевидно, что в ближайшее время на родине она не появится и уж тем более не выйдет на сцену. Однако россияне любят хиты, которые она исполняла в свое время, поэтому композицию “Любовь похожая на сон” на Новый год исполнила Полина Гагарина. Однако певица подверглась травле.

“Многие раскритиковали Полину Гагарину, а я, наоборот, хочу поддержать артистку и сказать, что она молодец”, – отметил ее коллега Руслан Баринов.

Исполнитель подчеркнул, что песни никогда не умирают. Однако мы живем в сложное время, когда многие артисты покинули страну. Конечно, каждый вкладывает в композиции свой смысл. По словам певца, хит Аллы Пугачевой в новом исполнении “зазвучала правильнее, понимающе и приемлюще”.

Выходит, Примадонну отечественной эстрады лишили последнего на родине. Она больше не может претендовать на право быть единственным исполнителем песен, которые в ее исполнении стали хитами. Теперь каждый артист может вкладывать свой посыл в бессмертные композиции.


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