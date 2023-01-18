Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе

У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС.

Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.

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