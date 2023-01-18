Опубликована видеозапись боевой работы российских минометов «Василек» в зоне спецоперации на Украине

Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов 82-мм минометов «Василек» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Артиллеристы рассказали, что один из наиболее эффективных способов действий – «кочующий миномет», предполагающий быструю смену огневой позиции. При этом скорость и точность стрельбы обеспечиваются с помощью беспилотника, который позволяет корректировать огонь, информирует министерство в Telegram.

Отмечается, что стрельба ведется с позиций, которые находятся «в лучшем случае» в нескольких километрах от противника. Миномет, установленный на «Урале», можно приготовить к стрельбе за несколько минут. В расчет входят мобилизованные и добровольцы.

Напомним, Минобороны РФ уже показывало выполнение огневых задач мобилизованными «кочующими минометчиками».

—