 

Опубликована видеозапись боевой работы российских минометов «Василек» в зоне спецоперации на Украине

18.01.2023, 6:44, Новости дня
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов 82-мм минометов «Василек» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Артиллеристы рассказали, что один из наиболее эффективных способов действий – «кочующий миномет», предполагающий быструю смену огневой позиции. При этом скорость и точность стрельбы обеспечиваются с помощью беспилотника, который позволяет корректировать огонь, информирует министерство в Telegram.

Отмечается, что стрельба ведется с позиций, которые находятся «в лучшем случае» в нескольких километрах от противника. Миномет, установленный на «Урале», можно приготовить к стрельбе за несколько минут. В расчет входят мобилизованные и добровольцы.

Напомним, Минобороны РФ уже показывало выполнение огневых задач мобилизованными «кочующими минометчиками».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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