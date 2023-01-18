Санду заявила о пережитом Молдавией «газовом шантаже»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее страна при поддержке Европы справилась с энергетическим кризисом.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе она заявила: «Мы пережили газовый шантаж, но Европе удалось найти решения, что было непросто, и оказать нам поддержку». По словам Санду, газ в стране стал дороже в семь раз, а у населения «невысокие доходы». Однако, как сообщила глава государства, в Молдавии «верят в демократию» и желают «быть частью свободного мира». По мнению Санду, поддержка ЕС поможет Молдавии успешно развиваться, передает РИА «Новости».

—