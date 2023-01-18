“Так под кайфом же”: исколотое почерневшее тело Гагариной нашли на пустынном пляже

Российская певица Полина Гагарина после развода с фотогарфом Дмитрием Исхаковым сильно изменилась. Она сильно похудела и стала совсем тощей. Фанаты умоляют артистку прекратить худеть, ведь от нее уже буквально остались только кожа да кости. На некоторых снимках у Гагариной выпирают ребра и тазобедренные кости, а ее лицо стало совсем оснувшимся. Однако негативные отзывы не волнуют Полину Гагарину, и она продолжает радоваться жизни, несомтря ни на что. Певица активно строит карьеру в шоу-бизнесе и воспитывает двух детей – старшего сына и младшую дочь.

Полина Гагарина не щадит себя и работает на износ, постоянно гастролируя. Поэтому она заслужила размеренный отдых и отправилаьс на море. В своем аккаунте певица выложила фото, на котором предстала вся исколотая татуировками. Почерневшее тело певицы вызвало неожнозначную реакцию. Но татуировки были ненастоящими, скорее всего, это был фильтр.

Также Гагарина опубликовала видео, на кадрах которго танцует на пустынном пляже в раздельном купальнике. Певица настолько худа, что вместо лифа ей достаточно обычной повязки, так как груди практически нет. В комментариях россияне в очередной раз призвали Полину Гагарину остановиться с похудением. А кто-то задался влпросом, отчего певица так весело проводит время в столь непростой для страны период.

“Так под кайфом же”; “Там своя реальность”; “Уже надоела эта голая певица”; “Почему доска-то такая? С ее то деньгами”; “Кожа да кости”; “Быть такой стройняжкой – недостижимая мечта очень многих”, – отметили поклонники.