 

Суд Владивостока приговорил бывшего мэра Гуменюка к лишению свободы по делу о взятках

18.01.2023, 5:20, Новости дня
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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщают информационные агентства.

Ленинский районный суд Владивостока признал Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей, передает РИА «Новости».

Он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 12 лет. Сохранен арест на имущество и деньги на сумму более 36 млн рублей.

Гуменюк заявил, что обжалует приговор. Он заявил: «Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи».

Напомним, экс-мэр обвинялся в получении взяток на 31,2 млн рублей за покровительство при оказании похоронных услуг. Также он получил взятки на 6,9 млн рублей от директора нескольких стройфирм. Прокурор запрашивал для него 17 лет колонии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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