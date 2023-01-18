Небензя заявил об угрозе масштабного межконфессионального конфликта в Украине из-за репрессивной политики Киева

Из-за репрессивной политики Киева Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, какого история современной Европы еще не видела, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН Небензя обвинил украинские власти в «войне с каноническим православием», которое Киев давно пытается подорвать «при поддержке западных кураторов», а также в навязывании жителям страны «искусственно созданной в 2018 году, покорной властям раскольнической церкви Украины», передает РИА «Новости».

Небензя сообщил, что у Москвы есть информация о подготовке ряда инициатив в Украине с целью полной ликвидации канонической Украинской православной церкви. По его словам, «богослужения» раскольников больше похожи на «политагитацию», на них звучат «ненавистническая риторика» и призывы к «освобождению святынь из русского плена».

«Мы помним, к каким кровавым и трагическим последствиям приводили в истории такие призывы к «очищению», – сказал он, добавив, что «Украина находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы».

Напомним, в СБ ООН впервые в истории выступил митрополит Русской православной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) указал, что православное христианство могло бы стать основой взаимопонимания между Россией и Украиной, но украинские власти пытаются «уничтожить УПЦ».

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