 

Украинский постпред Кислица сравнил встречу СБ ООН по «формуле Арриа» с фекалиями

18.01.2023, 5:20, Новости дня
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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза по «формуле Арриа», которую 20 января проведет Россия.

На встрече планируется обсудить то, как мирные жители в Донбассе выживали под обстрелами с 2014 года, каких целей добивалось население региона,  передает РИА «Новости».

На просьбу прокомментировать ожидания от предстоящей встречи Совбеза Кислица заявил, что «ничего не ожидает». По его мнению, Россия «хотела бы «заспамить» СБ ООН, чтобы остальным государствам надоело обсуждать Украину. «Это не очень вежливо, но даже ***мо (фекалии) идет в дело, потому что это удобрение», – сказал он.

Напомним, первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский называл Кислицу паяцем. Он полагает, что постпреду Украины нужна помощь психиатра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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