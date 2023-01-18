Fox News – Моцарт, Бах и Бетховен на страже порядка — в Техасе бомжей отгоняют классической музыкой

Владелец круглосуточного магазина в США решил бороться с бездомными с помощью классической музыки. Таким способом он пытается справиться с бесконечными попрошайками, донимающими его клиентов. В ход идёт опера и классика на полную громкость. Fox News уверяет, что такая мера работает.

Владелец магазина 7-Eleven в Техасе обратился за помощью к классической музыке, чтобы справиться с местом скопления бездомных. Моцарт, Бах и Бетховен должны помочь их разогнать.

Даже немного оперы! Джагат Патэль, владелец того магазина с нами на связи. Итак, Джагат, это работает?

ДЖАГАТ ПАТЭЛЬ, владелец магазина 7-Eleven: Да, работает. Наши покупатели говорят нам, что снаружи постоянно сидят бездомные, выпрашивают у них деньги на парковке или просто пьют. А сейчас, по словам покупателей, они стараются держаться подальше от нашего района.

Но мне интересно, почему это вообще должно работать? Я вот, например, люблю классическую музыку, когда мне надо что-то выучить или просто расслабиться. Почему, по вашему мнению, это сработало?

ДЖАГАТ ПАТЭЛЬ: Эксперты говорят нам, что классическая музыка и опера раздражают. В их случае это именно так. Им она надоела. Пара бездомных даже пожаловалась на излишнюю громкость, и поэтому они больше не хотят проводить время на нашем заднем дворе.

Как вам вообще пришла в голову эта идея?

ДЖАГАТ ПАТЭЛЬ: У нас было много неприятностей. Вначале бездомные стали собираться в заброшенном здании рядом с нашим магазином. И их единственным способом получения денег было попрошайничество у наших клиентов. Это начинало пугать, особенно в ночные часы. К нам приходили покупатели за продуктами, а выйти боятся, потому что бездомные следуют за ними до самой машины и требуют денег.



Я решил, что это проблема, с которой надо бороться. Мы слышали о паре подобных случаев в магазинах Калифорнии, где это сработало. И сейчас, похоже, это работает и в нашем случае.

А как отреагировали покупатели?

ДЖАГАТ ПАТЭЛЬ: Есть пара покупателей, которые живут совсем близко к магазину. Они жалуются на громкость и проблемы со сном. Но большинство наших клиентов рады. Они хотят иметь возможность приехать в магазин за покупками и спокойно уйти без опаски столкнуться с вымогателями.

Позор, конечно, что именно вам приходится заниматься этим. Ведь эту проблему должны решать власти города Остин. А где они, кстати?

ДЖАГАТ ПАТЭЛЬ: Их нигде не видно. Пару лет назад они официально разрешили жить на улице, если это общественная территория. Потом губернатор Техаса заявил, что это неприемлемо. Потому что бомжи ведут себя непристойно, разбрасывают мусор. Тогда штат принял закон, запрещающий устраивать лагеря на общественных землях.



Теперь бездомные просто переместились на частные территории. Как, например, то заброшенное здание рядом с нашим магазином. Это продолжается уже почти три года, а последние три месяца ситуация вообще вышла из-под контроля. А местные чиновники совсем ничего не предпринимают. Я вообще не понимаю, как можно позволять жить в таких лагерях.

Да, понимаю вас. Потрясающий способ решения проблемы! Рад, что он работает. Спасибо, что присоединились к нам.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.