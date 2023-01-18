 

Позорище: гроб проклинавшего Россию Кикабидзе накрыли флагом Украины

18.01.2023, 4:10, Разное
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В храме Кашевети – православная церковь святого Георгия в центре Тбилиси, расположенная напротив здания Парламента Грузии на проспекте Руставели, – началось прощание с певцом и актером Вахтангом Кикабидзе. Но даже после смерти он, кажется, не перестал ненавидеть Россию.

Напомним, что певец отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал “российской агрессией”. Также Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. С тех пор он больше не посещал Россию.

Зато стал поддерживать Украину. “Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно, – говорил Кикабидзе перед смертью. – Я всегда готов выступить в Киеве. Для всех патриотов Украины, и хочу это сделать именно на Майдане Незалежности”.

Именно поэтому дубовый гроб с телом Лауреата государственной премии СССР Вахтанга Кикабидзе накрыт не только государственным флагом Грузии, но и флагом поддерживающей нацистов Украины.

Накрытый украинским флагом гроб утопает в желто-голубых цветах… Наверное, отец певца – сражавшийся с фашистами младший лейтенант Константин Николаевич Кикабидзе, который журналистом и пропал без вести в декабре 1942 года под Керчью, – вращается в гробу как динамомашина… Какой позор…

Накрытый жовто-блакитным стягом гроб будет стоять в храме два дня, после чего тело прославившегося в России украинского патриота грузинского разлива будет похоронено на Верийском кладбище, где покоится его мать. Такова была воля покойного.


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