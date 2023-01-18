Скандалы: Общественник Гусев считает, что Беглов потерял связь с городом и не понимает трагедию блокадников

Руководитель проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев прокомментировал высокую смертность среди жителей блокадного Ленинграда и ветеранов в Санкт-Петербурге

По словам общественника, губернатор Александр Беглов, возможно недостаточно заботится о пожилых людях. Ранее СМИ сообщили, что за последние 9 месяцев в Петербурге скончалось 15 тысяч блокадников. В беседе с журналистами Гусев отметил, что проблема высокой смертности пожилых петербуржцев кроется в качестве медицинского обслуживании и отношении Смольного к проблемам ветеранов.

«К сожалению, господин Беглов как человек, который практически никак не связан с нашим городом, не понимает ту трагедию, которую наш город пережил во время окружения и блокады», — подчеркнул общественник.

Он также добавил, что бездействие градоначальника и его команды чиновников в Смольном показывает их реальное отношение к гражданам и истории родной страны.

Ранее блокадника Марина Таурек заявила , что правительству Петербурга необходимо больше внимания уделять проблемам пожилых людей.

Марина Малахова