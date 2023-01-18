Митрополит Волоколамский Антоний выступил в СБ ООН в связи с ситуацией на Украине

Митрополит Русской православной церкви впервые в истории выступил в Совбезе ООН – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) рассказал о ситуации на Украине.

Митрополит со ссылкой на украинские СМИ указал, что Киев лишил украинского гражданства ряд архиереев Украинской православной церкви, можно ожидать их высылки из страны. В РПЦ такой шаг назвали формой массовых политических репрессий. Подчеркивается, что конституция Украины запрещает лишение гражданства и лишение права на его перемену.

Как сообщил митрополит Антоний, в 2022 году в Украине раскольники захватили 129 храмов канонической УПЦ, это сопровождалось фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства. Также в стране полностью блокирована юридическая регистрация новых общин УПЦ, по надуманным причинам открываются уголовные дела против ее епископов и священников, передает РИА «Новости».

По мнению митрополита, православное христианство могло бы стать основой взаимопонимания между Россией и Украиной, но украинские власти пытаются «уничтожить УПЦ». Власти Украины поставили себе целью тотальный контроль религиозной жизни общества в стране, сообщил он.

На сайте отдела внешних церковных связей УПЦ позднее появилось сообщение с призывом к российским властям не выступать от ее имени на международных площадках.

Напомним, глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев сообщил, что власти страны намерены полностью лишить каноническую Украинскую православную церковь доступа в храмы Киево-Печерской лавры, куда уже пустили раскольников.

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