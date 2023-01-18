Небензя заявил об отказе России мириться с попыткой превратить Украину в русофобскую диктатуру

Россия никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Небензя подчеркнул, что Россия при этом не могла и не собирается мириться с попыткой создать у ее границ «человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру», передает ТАСС.

Он заявил, что насаждать авторитаризм в Украине принялись задолго до российской специальной военной операции. Как сказал Небензя, странам Запада не удастся списать все действия Киева на необходимость «защиты» от России.

Напомним, по словам постпреда, Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров. Кроме того, он подчеркивал, что Россия готова при необходимости добиться целей спецоперации военными средствами.

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