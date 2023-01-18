Мнение: Как Пугачева озолотила женщину-химика

Олег Кашин у себя в телеге задает публике заковыристый вопрос:

“Советской эстрады пост – с детства помню песню, но никогда не вслушивался в слова, а они довольно сильные: «В какой-то комнате настанут сумерки, и мы останемся, останемся одни, одни совсем. И вы запомните, как стены сузятся и как потом, потом, потом, потом не будет этих стен», – ну и интересно, кто без гугла скажет, что за песня” (ОЛЕГ КАШИН).

Кашин вспомнил одну из самых хитовых песен ранних перестроечных времен! Это, естественно, “Найти меня”, а исполняла ее не кто иная, как сама Алла Пугачева. У песни интересная история, и я даже описывал ее как-то в своем ЖЖ. Дело в том, что автор (точнее авторша) столь восхитившего Кашина текста – подруга моей мамы (правда, не такая уж близкая, скорее – “подруга подруги”).

Главный прикол в том, что подруга никогда не то что не писала текстовок для песен, но и собственно поэтессой тоже не была. Так, сочиняла себе иногда что-то в тетрадку, и не более того. Будучи по образованию химиком и работая где-то в НИИ.

Но, конечно, некое тщеславие было и у нее, и поэтому она периодически рассылала свои стихи по всяким редакциям, безо всякого успеха, впрочем (ни одного поэтического сборника у нее так и не было).

И вот – дело где-то в середине 80-х, кругом голимый совок. А той маминой знакомой (я так и забыл, как ее звали) приходит известие, что ее стихи приглянулись… самой Алле, которая тогда гремела, и она хочет взять их для своей песни. Знакомая, конечно, тут же соглашается – и что вы думаете? У Пугачевой вскоре появляется очередной суперхит! Причем вы все, дорогие друзья, его тоже наверняка хорошо помните: это невероятно танцевальная “Найти меня!” Кто под нее не отплясывал в разгар Перестройки и Ускорения?! Разве что тот, кто тогда еще не родился.

А женщина, которая написала текст, была вознаграждена в полной мере. Она потом рассказывала маме, не скрывая радостного удивления, что еще несколько лет после выхода песни на ее счет в Сберкассе сыпались и сыпались деньги – червонцы, полусотни и сотни, это советское “авторское общество” (как оно тогда называлось?) исправно присылало ей плату за “авторские права” (песня-то гремела в каждом ресторане!)

Нашел ту запись в своем ЖЖ, мне там в комментах и имя авторши подсказали: Белла Деметр. Вот и сама песня: