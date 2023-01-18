 

Independent – Борис Джонсон напишет свои «ни на что не похожие» мемуары

18.01.2023, 3:15, Разное
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заключил контракт с издательством на создание и публикацию его мемуаров, пишет The Independent. Как считают эксперты, он может получить за эту работу порядка £6 млн.


AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заключил сделку с издательством HarperCollins на публикацию своих мемуаров, пишет The Independent. Его жена Кэрри Джонсон, судя по всему, тоже пишет книгу.

Директор издательства пообещала, что мемуары бывшего премьер-министра будут «не похожи ни на какие другие». Она заявила: «Я с нетерпением жду возможности поработать с Борисом Джонсоном, поскольку он пишет свой рассказ о его работе во время некоторых из самых важных событий, которые произошли в Великобритании за последнее время».

Гонорар Джонсона не разглашается, но источники издания предположили, что ему могут заплатить более £6 млн.

Впрочем, другие премьер-министры, написавшие мемуары, тоже заработали на них солидные суммы. Например, Тони Блэр, как считается, заработал £4,6 миллионов за свои мемуары «Путешествие», Дэвид Кэмерон — £1,5 миллионов за свои мемуары «Для записи». Про Маргарет Тэтчер говорят, что она получила £3,5 миллионов за контракт на публикацию двух книг после ухода с поста в 1990 году.

При этом Джонсона теперь стали обвинять ещё и в финансовых махинациях во время пребывания на посту премьер-министра. Его критиковали и за планирование поездки на Украину, обвиняли в пиаре на фоне боевых действий. Ходят слухи, что ему, возможно, придётся заключить сделку с нынешним лидером Риши Сунаком в обмен на более стабильную позицию на следующих выборах.

С таким опытом и скандальной славой нетрудно догадаться, о чём будут мемуары, иронизирует журналист The Independent. 


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