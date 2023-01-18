People’s Daily – Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду безопасным способом

Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом, а также серьёзно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон. Как передаёт People’s Daily, ранее в СМИ появилась информация, что Токио планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима — 1» в океан.



AP

Китай вновь призывает Японию серьёзно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. Как передаёт People’s Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он сделал данное заявление, комментируя сообщения в СМИ, согласно которым весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

По словам Ван Вэньбиня, на протяжении последних двух лет мировое сообщество серьёзно сомневалось в уместности и выступало против одностороннего и ошибочного решения властей Японии по сбросу радиоактивной воды в океан, а также выражало серьёзную обеспокоенность последствиями этого шага для морской экологии и общественного здравоохранения.

Как отметил официальный представитель, большинство граждан Японии также выступают против подобного безответственного подхода. В ходе опроса 55% респондентов высказали несогласие с планом по сбросу радиоактивной воды в океан.

«К сожалению, Япония по-прежнему не уделяет должного внимания озабоченностям всех сторон», — заявил Ван Вэньбинь, добавив, что Япония не предоставила научных и заслуживающих доверия объяснений, касающихся обоснованности её плана, точности данных по радиоактивной воде, эффективности системы очистки и потенциального воздействия на окружающую среду.

По словам дипломата, Международное агентство по атомной энергии направило в Японию три технических рабочих группы, однако на данный момент пока не было принято окончательного решения относительно японского предложения. МАГАТЭ обращалось к Японии с неоднократными запросами, стремясь получить разъяснения или давая рекомендации по улучшению плана сброса.

«В подобных условиях со стороны Японии опрометчиво и безответственно одобрять план по сбросу воды и продолжать реализацию соответствующего строительного проекта», — заявил Ван Вэньбинь.

Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает Японию серьёзно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. За Японией должно строго наблюдать МАГАТЭ, японская сторона должна защитить морскую экологию, право на здоровье и интересы всех людей, добавил дипломат.

«Без одобрения и полноценных консультаций со странами-соседями, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными институтами Япония не должна приступать к сбросу радиоактивной воды в океан», — заключил Ван Вэньбинь.