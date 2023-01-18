Как у королевы: Чурикову хоронят в роскошном гробу за 350 тысяч

В Храме Христа Спасителя завершается прощание с Народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой. Собравшихся на панихиде поразила стоимость роскошного гроба, в котором лежала звезда театра Ленком.

Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

Стоит такое ритуальное изделие около 350 тысяч рублей. Но она заслужила себе такую шикарную домовину! Как у королевы! Недаром же актриса с 2017 года играла Елизавету Вторую в спектакле “Аудиенция”. Они и ушли друг за другом…

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.