 

Как у королевы: Чурикову хоронят в роскошном гробу за 350 тысяч

18.01.2023, 2:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Храме Христа Спасителя завершается прощание с Народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой. Собравшихся на панихиде поразила стоимость роскошного гроба, в котором лежала звезда театра Ленком.

Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

Стоит такое ритуальное изделие около 350 тысяч рублей. Но она заслужила себе такую шикарную домовину! Как у королевы! Недаром же актриса с 2017 года играла Елизавету Вторую в спектакле “Аудиенция”. Они и ушли друг за другом…

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.21 / Муж-собственник – горе в семье: что делать, если партнер ревнует без причины

17.09.22 / Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как их дети осваиваются в новой школе после смерти королевы

19.04.21 / Дарья Мороз об экс-супруге Константине Богомолове: “Мое чувство к Косте можно назвать любовью”

02.11.22 / Витамин В9 снижает риск суицида

08.10.21 / Джон Ди – агент 007 и «Книга мертвых»

02.07.22 / Bankier – польский эксперт рассказал о «главной ошибке» саммита НАТО

01.05.21 / Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство не будет оказывать материальную поддержку свистящим гражданам

28.01.22 / Володин заявил о намерении США столкнуть Украину с Россией

17.10.22 / Мнение: Энергокризис и пропаганда во Франции, отключение энергоблока в Чехии и кто построит Саудовскую АЭС

24.09.22 / PD – Китай обеспокоен использованием резерваций коренных народов в США для захоронения токсичных и ядерных отходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика